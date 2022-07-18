Эксперт рассказал, как начать легко просыпаться по утрам

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Доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева рассказала, что для легкого пробуждения по утрам нужно найти мотивацию. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам эксперта, для хорошего сна следует проветривать помещение не меньше 15 минут, так как свежий воздух способствует качественному отдыху. Кроме того, пояснила Григорьева, благодаря ему ночью спится крепче, а утром рано вставать гораздо легче.

Также специалист посоветовала заводить будильник на точное время и не оттягивать пробуждение.

"Заведите будильник на точное время, когда нужно проснуться, и не оставляйте себе времени, чтобы поваляться лишние 10 минут. Не оттягивайте пробуждение. Учитесь вставать сразу – это поможет вам быть более собранным и меньше опаздывать, а также сделает ваш день более активным и продуктивным", – отметила Григорьева.

Она также рекомендовала сразу после подъема открывать шторы. Помимо этого, эксперт подчеркнула, что заставить включиться организм в работу поможет стакан воды, подготовленный вечером.

Ранее врач невролог – сомнолог, руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царева заявила, что лекарства от бессонницы могут быть неэффективны, так как они применяются для улучшения биоритма и являются хронотропными.

Она уточнила, что действие мелатонинов есть как короткое, так и длительное. Но все средства, действующие продолжительное время, которые есть в России, можно купить только по рецепту врача.

