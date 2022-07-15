Физиолог рассказал, почему вредно долго спать по воскресеньям

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Долго спать по воскресеньям вредно для здоровья, рассказал кандидат психологических наук, заведующий лабораторией физиологии труда и профилактической эргономики Научно-исследовательского института медицины труда Василий Сериков. Об этом сообщает URA.RU.
По его словам, для восстановления организма в воскресенье достаточно поспать на один час больше, чем в будни.
Сериков пояснил, что организм адаптируется к определенному биоритму, который вырабатывается всю неделю.
"И если мы по воскресеньям будем его усиленно сдвигать, то в понедельник, возвращаясь к трудовому процессу, организм получит настоящий биологический стресс. И если стресс будет каждый рабочий понедельник, то такими действиями мы на 30% приблизимся к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и срыву функциональных систем организма", – подчеркнул физиолог.
Специалист также добавил, что особенности адаптации к новому биоритму нужно учитывать и при планировании отпуска. Так, нужно отдыхать не менее 12 дней, чтобы организм успел привыкнуть к новому распорядку.
Ранее врач невролог–сомнолог, руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царева заявила, что лекарства от бессонницы могут быть неэффективны, так как они применяются для улучшения биоритма и являются хронотропными.
Она уточнила, что действие мелатонинов есть как короткое, так и длительное. Но все средства, действующие продолжительное время, которые есть в России, можно купить только по рецепту врача.
"Доктор 24": недостаток сна
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