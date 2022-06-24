Сомнолог рассказала, как улучшить сон в жару

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Сомнолог София Черкасова заявила, что для хорошего сна в жару следует проветривать комнату и выбирать постельное белье из натуральных материалов – льна или хлопка, сообщает News.ru.
"Эти материалы должны отводить влагу и температуру, чтобы человек банально мог спать", – подчеркнула эксперт.
Также Черкасова отметила, что можно приобрести подушку с охлаждающим эффектом, с помощью которой удастся наладить сон в жару летом.
"Сейчас существуют подушки, которые обладают охлаждающим эффектом. Это или специальная ткань, которая практически не нагревается от тепла человеческой кожи, или есть еще подушки с техногелем голубого цвета. Они забирают тепло и ощущается эффект прохлады", – пояснила сомнолог.
Ранее врачи и психологи рассказали о плюсах и минусах совместного сна с кошками. Медики предупредили, что могут возникать риски развития аллергии и инфицирования токсоплазмозом.
Психологи же обратили внимание на то, что кошачье мурлыканье благотворно влияет на нервную систему. По словам экспертов, эти звуки хорошо настраивают на сон.
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