Сомнолог рассказал, как перестроиться на режим жаворонков

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Любители поспать подольше могут перестроиться на другой режим, если скорректируют свой день, заявил сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов в беседе с "Газетой.ру".

По словам эксперта, совам рекомендуется:

на полчаса-час в день сдвигать время своего пробуждения на более раннее;

не спать днем;

отказаться от кофеина во второй половине дня;

заниматься физической нагрузкой;

проводить вечернее время в спокойной обстановке;

при желании принимать препараты мелатонина, искусственного гормона сна.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова перечислила причины ночных пробуждений. Эксперт объяснила, что человек может просыпаться ночью из-за некомфортной температуры в спальне, неудобной кровати и ряда других причин.

Специалист отметила, что сон – очень неоднородный и динамический процесс. Человек спит циклами, каждый из которых длится около полутора часов. Внутри каждого из них есть стадии – это определенные периоды, когда мозг ведет специфическую биоэлектрическую активность.

Если человек все-таки проснулся ночью, эксперт рекомендует не смотреть на часы, чтобы не считать, сколько времени осталось до будильника.

