Сомнолог рассказал, как быстрее заснуть в жару

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Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в разговоре с URA.RU назвал несколько способов быстрого засыпания в жару. По его словам, жара часто вызывает бессонницу, побороть которую можно, применив некоторые лайфхаки.
Заснуть в жаре гораздо сложнее из-за напряжения систем терморегуляции у человека, отметил врач.
Для легкого засыпания эксперт предложил смочить простыни водой. В процессе высыхания постельное белье будет постепенно охлаждаться, что поможет остыть телу. Усилить эффект мокрой простыни можно с помощью вентилятора.
Также сомнолог обратил внимание на важность употребления при бессоннице прохладной воды.
"Пить как можно больше прохладной воды и выпивать три литра в день, если очень жарко. Но это если нет каких-то противопоказаний почечных и сердечно-сосудистых, потому что идет испарение и начинается обезвоживание", – порекомендовал Бузунов.
Ранее россиянам дали несколько советов, как начать легко просыпаться по утрам. Проветривание комнаты перед сном и умение не оттягивать пробуждение на несколько минут помогут побороть ежедневное желание остаться в постели. Кроме того, если в помещении есть шторы, открывать их следует сразу после ночного сна.
"Доктор 24": тяжелые одеяла против бессонницы
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