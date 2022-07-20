Сомнолог рассказал, как быстрее заснуть в жару

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в разговоре с URA.RU назвал несколько способов быстрого засыпания в жару. По его словам, жара часто вызывает бессонницу, побороть которую можно, применив некоторые лайфхаки.

Заснуть в жаре гораздо сложнее из-за напряжения систем терморегуляции у человека, отметил врач.

Для легкого засыпания эксперт предложил смочить простыни водой. В процессе высыхания постельное белье будет постепенно охлаждаться, что поможет остыть телу. Усилить эффект мокрой простыни можно с помощью вентилятора.

Также сомнолог обратил внимание на важность употребления при бессоннице прохладной воды.

"Пить как можно больше прохладной воды и выпивать три литра в день, если очень жарко. Но это если нет каких-то противопоказаний почечных и сердечно-сосудистых, потому что идет испарение и начинается обезвоживание", – порекомендовал Бузунов.

Ранее россиянам дали несколько советов, как начать легко просыпаться по утрам. Проветривание комнаты перед сном и умение не оттягивать пробуждение на несколько минут помогут побороть ежедневное желание остаться в постели. Кроме того, если в помещении есть шторы, открывать их следует сразу после ночного сна.

