Эксперты рассказали о влиянии переизбытка сна на сердце

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Гиперсон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, ожирения, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Кроме того, на сердце оказывает негативное влияние и повышенная усталость в течение дня, которая возникает от переизбытка сна, а также препараты, назначаемые для коррекции сна при его переизбытке. Такие средства могут быть причиной увеличения частоты сердечных сокращений и повышения давления.
По данным врачей из Американской кардиологической ассоциации, гиперсон приводит к сильной дневной сонливости, мышечной слабости, атаке сна в любое время дня.
Такая патология приводит к высокому кровяному давлению, уровню холестерина и развитию сердечных заболеваний.
Для сохранения здоровья сердца эксперты рекомендуют регулярно заниматься спортом, придерживаться здорового питания, отказаться от курения, знать свои цифры здоровья и соблюдать гигиену сна.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова сообщила, что снижение концентрации и способности к обучению, а также депрессия и сахарный диабет могут стать последствиями бессонницы. Кроме того, повышается риск ускоренного старения.
Среди рекомендаций по борьбе с бессонницей Черкасова назвала отход ко сну и подъем в одно и то же время, отказ от кофеиносодержащих напитков и переедания, физические нагрузки. Кроме того, необходимо не пересыпать в выходные дни.
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