Врач предупредила о последствиях бессонницы

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Снижение концентрации и способности к обучению, а также депрессия и сахарный диабет могут стать последствиями бессонницы, заявила кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова.
"Начинает рассеивать наше внимание и понижает способность к обучению. Через несколько месяцев начинает страдать и психика человека, также повышается риск появления депрессии. Если бессонница продолжается на протяжении более 5 лет, то тут может развиться ишемическая болезнь сердца, а также повышается риск инфарктов и инсультов", – сообщила она в беседе с News.ru.
Кроме того, повышается риск ускоренного старения.
Среди рекомендаций по борьбе с бессонницей Черкасова назвала отход ко сну и подъем в одно и то же время, отказ от кофеиносодержащих напитков и переедания, физические нагрузки. Кроме того, необходимо не пересыпать в выходные дни.
"Также можно принимать безрецептурные успокоительные препараты, но хочу отметить, что их нужно пропивать курсом, а не использовать, как разовое средство", – добавила она.
Ранее врач невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царева заявила, что лекарства от бессонницы могут быть неэффективны, так как они применяются для улучшения биоритма и являются хронотропными.
Она уточнила, что действие мелатонинов есть как короткое, так и длительное. Но все средства, действующие продолжительное время, которые есть в России, можно купить только по рецепту врача.
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