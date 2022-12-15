Врач рассказала о последствиях храпа для сердца и мозга

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Храп во сне может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом сообщает "Радио 1".

Как объяснила кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова, храп во сне появляется из-за сужения верхних дыхательных путей. В таком случае человеку приходится дышать через рот, что является неправильным.

"Если человек переходит больше на ротовое дыхание, то возникает кислородное голодание. А мозг и сердце берут на себя 80% кислорода", – сообщила специалист, подчеркнув, что в таком случае у человека развивается гипертрофия сердца и склонность к высокому давлению.

Причинами храпа могут стать искривление носовой перегородки, наросты, воспаления слизистой и другие проблемы. Страдающим храпом врач посоветовала обратиться к отоларингологу, который поможет решить проблему.

Ранее сомнолог София Черкасова заявила, что сон на спине является опасным для людей, которые храпят. В таком положении и сам храп, и риск остановки дыхания во сне кратно усиливаются, предупредила она. Если человек не страдает храпом или не испытывает другие недуги, то самой неудачной для него позой станет самая неудобная.



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