Уролог рассказал, какие болезни и привычки приводят к импотенции

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Врач-уролог Сергей Громов рассказал о болезнях и привычках, которые могут привести к импотенции. Об этом сообщает News.ru.

По словам специалиста, к проблемам с потенцией могут привести различные опухоли, в том числе доброкачественные, инсульты, рассеянный склероз, алкоголизм.

"Импотенция развивается на фоне поражения ЦНС (головной и спинной мозг) и периферических нервных структур из-за опухолей, эпилепсии, инсультов, болезней Паркинсона и Альцгеймера, рассеянного склероза, сосудистых заболеваний головного мозга, алкоголизма", – рассказал Громов.

Врач подчеркнул, что проблемы с потенцией также возникают при варикозной болезни вен малого таза и нижних конечностей или при сужении стенок артерий.

"Есть еще психогенные причины эректильной дисфункции. Например, негативный первый сексуальный опыт, конфликт в отношениях, определенные сексуальные предпочтения, строгое воспитание и религиозные убеждения", – пояснил уролог.

Громов добавил, что навредить мужчине могут снотворные и седативные лекарства, гормоны, анаболики и антидепрессанты.

Ранее президент общества бариатрических хирургов Юрий Яшков рассказал, что лишний вес снижает половое влечение и сексуальные возможности. По его мнению, ожирение напрямую влияет на гормональный фон за счет висцерального жира. Специалист предупредил об опасности подобного недуга.

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