Врач рассказал об одной из причин импотенции у мужчин

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Лишний вес снижает половое влечение и сексуальные возможности, утверждает президент общества бариатрических хирургов Юрий Яшков. По его мнению, ожирение напрямую влияет на гормональный фон за счет висцерального жира. Специалист предупредил об опасности подобного недуга.
"У мужчин это выражается в падении уровня тестостерона, что, соответственно, приводит к снижению либидо, сексуальной потенции и репродуктивных возможностей", – отметил врач в разговоре с "Лентой.ру".
Яшков уверен, что мужчинам следует контролировать свой вес уже на начальной стадии набора лишних килограммов. Они могут стать причиной сильного ожирения, что привет к появлению других заболеваний. Так, врач предупредил о возникновении сахарного диабета второго типа, репродуктивной дисфункции и многих других недугов. По словам хирурга, лишний вес может стать причиной сокращения продолжительности жизни.
"Очень важно не предпринимать попыток самолечения, и если ожирение уже наступило, то необходимо обращаться к профильному специалисту", – заключил Яшков.
Ранее врачи предупредили жителей о том, что хроническая усталость может стать причиной повышенного аппетита, что в последствии приведет к набору лишних килограммов. Кроме того, регулярная измотанность, как правило, вызывает потребность к частому употреблению алкоголя.
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