Уролог рассказал, как сохранить мужское здоровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач-уролог Сергей Громов рассказал, что для сохранения мужского здоровья необходимо отказаться от курения, алкоголя и употребления сахара. Об этом сообщает News.ru.

Специалист подчеркнул, что в рационе должны присутствовать мясо птицы, рыба, крупы и бобовые. Также, по его словам, нужно употреблять морепродукты, орехи, тыквенные семечки, кунжут.

"Горсть тыквенных семечек или орехов может содержать суточную норму цинка. Также цинком богаты говяжья печень, какао-порошок, твердый сыр и так далее. Элемент играет важную роль в нормальной работе простаты, выработке мужского гормона тестостерона, инсулина и гормона роста", – рассказал Громов.

Громов посоветовал добавить в рацион продукты, богатые витаминами А и Е, а также сложные углеводы.

"Откажитесь от вездесущего сахара. Его добавляют везде, даже при приготовлении сухариков, соленых крекеров и прочей бесполезной еды. Забудьте про фастфуд, колбасы, сделанные неизвестно из чего, полуфабрикаты", – подчеркнул уролог.

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