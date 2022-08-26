Уролог предупредил об опасных для жизни болезнях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-уролог, андролог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник "Атлас" Константин Антонов рассказал об опасных для жизни болезнях, которые мужчины могут принимать за простатит. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, признаками хронического простатита являются боли в области таза и промежности, проблемы с мочеиспусканием, ночные позывы. Однако эти симптомы могут говорить и о других заболеваниях.

"Рак простаты и мочевого пузыря, опухоли яичка, неврологические расстройства мочеиспускания, аденома простаты, мочекаменная болезнь – все эти болезни могут иметь подобные симптомы. Поэтому, если вам поставили диагноз "хронический простатит" без дополнительных исследований, важно обратиться к другому специалисту", – пояснил Антонов.

Он пояснил, что в зависимости от текущего состояния врач может назначить УЗИ, анализ на некоторые параметры крови и другие тесты.

Ранее врач-уролог Александр Данилов посоветовал употреблять в пищу больше яиц и морепродуктов для улучшения мужского здоровья. Питание играет важную роль в выработке тестостерона – гормона, отвечающего за правильную работу репродуктивной системы мужчины, отметил эксперт.

Яйца, по его мнению, содержат необходимое количество холестерина, белок, витамин D и аспарагиновую кислоту. Вещества благоприятно влияют на выработку тестостерона. В список полезных продуктов врач также включил печень, морепродукты, орехи и телятину. В них содержатся магний, селен, бор и цинк.

