Врач рассказал, какие анализы нужно сдать мужчинам при снижении либидо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чаще всего либидо снижается из-за стресса, однако при отсутствии переживаний мужчине стоит обратиться к специалисту и сделать несколько исследований. Об этом заявил уролог "МЕДСИ" Владимир Линьков.

"В первую очередь необходимо знать показатели мужского гормонального профиля: уровень общего и свободного тестостерона, прогестерон, ЛГ, ФСГ, Пролактин, ПСА (для мужчин старше 40 лет), а также уровень дофамина", – приводит слова специалиста "Газета.ру".

По его словам, необходимо знать состояние предстательной железы, так как следствием хронического простатита может быть нарушение половой функции. Уролог рассказал, что хронический простатит диагностируется более чем у 30% мужчин 25–40 лет. В группе риска, пояснил Линьков, находятся люди с сидячим образом жизни и нерегулярной половой активностью.

"Чрезмерное воздержание может приводить к снижению функциональности всего мужского организма, в том числе либидо. В норме семяизвержение у здорового мужчины должно происходить не менее 2–3 раз в неделю", – подчеркнул уролог.

Ранее врач-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, что повысить женское либидо могут горький шоколад, жгучий перец, а также бобовые, печень и зелень. По словам Волковой, снижение сексуального влечения может быть связано с дефицитом серотонина, фолиевой кислоты, антиоксидантов и витаминов группы В. Исправить проблему может сбалансированное питание с овощами, рыбой и цельнозерновыми продуктами.

