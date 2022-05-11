Врач перечислила продукты, повышающие женское либидо

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Врач-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, что повысить женское либидо могут горький шоколад, жгучий перец, а также бобовые, печень и зелень. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Волковой, снижение сексуального влечения может быть связано с дефицитом серотонина, фолиевой кислоты, антиоксидантов и витаминов группы В. Исправить проблему может сбалансированное питание с овощами, рыбой и цельнозерновыми продуктами.

Специалист пояснила, что 30 граммов шоколада способны вызвать чувство благополучия и радости. Жгучий перец содержит капсаицин, он улучшает кровообращение. Также врач порекомендовала включить в рацион фрукты, богатые антиоксидантами, например гранат.

Ранее эндокринолог Мария Бакутина и уролог Гусейин Садыков предупредили, что частое употребление фастфуда способно приводить к импотенции.

Эксперты пояснили, что такая пища приводит к ожирению и повышению холестерина, а затем возникают атеросклероз, снижение тестостерона и повышение уровня пролактина и эстрогенов.

