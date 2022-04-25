Врачи назвали продукты, повышающие риск импотенции

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Эндокринолог Мария Бакутина и уролог Гусейин Садыков предупредили, что частое употребление фастфуда способно приводить к импотенции.
В беседе с "Газетой.ру" эксперты пояснили, что такая пища приводит к ожирению и повышению холестерина, а затем возникают атеросклероз, снижение тестостерона и повышение уровня пролактина и эстрогенов.
"Доказано, что после употребления фастфуда уровень тестостерона в течение часа падает на 25% и остается сниженным еще на протяжении 4 часов", – уточнила Бакутина.
Также врачи предостерегли мужчин от употребления продуктов с лакрицей. По словам Садыкова, она блокирует фермент, отвечающий за трансформацию андростендиона в тестостероне.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что фастфуд способен усиливать чувство голода, потому что в нем нет полезных веществ. Организм получает много углеводов и жиров из такой пищи, но других полезных веществ там находится минимум, от чего хочется есть еще.
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