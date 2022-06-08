Диетолог назвала способствующий красоте кожи и волос продукт

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Авокадо делает волосы блестящими, а кожу бархатистой, снижает риск развития рака кишечника. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
По ее словам, жирные кислоты, которыми богат авокадо, предотвращают развитие атеросклероза сосудов, защищают организм от хронического воспаления и сахарного диабета второго типа. Кроме того, этот продукт содержит белки, которые необходимы клеткам. Половина авокадо также содержит треть от суточной нормы клетчатки.
"Клетчатка улучшает работу кишечника, снижает всасывание холестерина и сахара, улучшает состав кишечной микробиоты. Кроме того, клетчатка играет большую роль в профилактике сахарного диабета и атеросклероза сосудов, а также ожирения", – приводит слова Михалевой газета "Известия".
В авокадо содержатся витамины группы B, C, E, K, калий, магний, цинк, марганец и медь. Эти элементы необходимы для сердца, сосудов и мышц, здоровья костей, кожи и репродуктивной системы.
Михалева отметила, что авокадо не стоит злоупотреблять при проблемах с избыточным весом. По ее словам, в день достаточно будет 1–2 штук.
Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, что при выборе полезного мороженого следует смотреть на цену, состав, калорийность и упаковку.
По ее словам, дешевое мороженое априори не может быть качественным. Она посоветовала выбирать мороженое с максимально натуральным составом, избегая содержания в нем пальмовых масел, непонятных красителей и ароматизаторов.
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