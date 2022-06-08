Гастроэнтеролог рассказала, какие продукты уничтожают поджелудочную железу

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Употребление алкоголя, жирных и жареных продуктов уничтожает поджелудочную железу. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Специалист отмечает, что поджелудочную железу называют дирижером пищеварения. Употребление алкоголя повреждает ее клетки и со временем вызывает панкреонекроз.

"Это состояние, когда поджелудочная железа при остром алкогольном панкреатите начинает воспаляться. Идет отек самой железы, нарушается отток сока и получается, что поджелудочная железа начинает самоперевариваться. Она не может выделить это наружу из-за отека, а отек обусловлен избыточным действием алкоголя и его продуктов распада, поэтому панкреонекроз – это опасная штука", – говорит Дианова.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог Панкреонекроз часто приводит к хирургу на операционный стол. Могут даже сделать резекцию (удаление. – Прим. ред.) поджелудочной железы, и потом человек будет пожизненно принимать ферментные препараты. Без них он не сможет существовать, я бы так сказала, или будет очень плохое качество жизни.

Однако проблемы с поджелудочной железой могут наблюдаться и у тех, кто не имеет вредных привычек, продолжает эксперт. В частности, панкреатит может развиться у человека с желчекаменной болезнью, который питается несбалансированно.

"Он ест редко, но потом сразу употребляет дозу жиров и жареного. На этом фоне у него может пойти камень в желчном пузыре, встать в протоке и вызвать холецистопанкреатит. И такое очень часто бывает", – говорит Дианова.

В этом случае панкреатит обусловлен тем, что камень вышел из желчного пузыря, перекрыв общий желчный проток и проток поджелудочной железы, уточнила специалист.

"Получается, что некуда идти ферментам, и поджелудочная железа начинает сама себя разрушать. Панкреатит, связанный с желчекаменной болезнью, развивается, даже если человек не пьет и не курит, но у него есть другие недочеты", – говорит гастроэнтеролог.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов перечислил симптомы, которые требуют срочного обращения за медпомощью. По его словам, серьезно насторожить должна длительная боль в животе, тошнота и горечь во рту. Среди опасных состояний, сопровождающихся такими проявлениям, специалист назвал кровотечение из желудочно-кишечного тракта и острый панкреатит.

