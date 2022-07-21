Уролог назвал продукты и добавки, способные укрепить мужское здоровье

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Врач-уролог, андролог, кандидат медицинских наук Александр Данилов считает, что для улучшения мужского здоровья необходимо употреблять в пищу больше яиц и морепродуктов. Такое мнение он выразил в разговоре с "Лентой.ру".
Питание играет важную роль в выработке тестостерона – гормона, отвечающего за правильную работу репродуктивной системы мужчины, отметил эксперт.
"Основным сырьем для синтеза тестостерона является холестерин. Именно из него в тестикулах (мужских половых железах) синтезируется тестостерон", – прокомментировал Данилов.
Яйца, по его мнению, содержат необходимое количество холестерина, белок, витамин D и аспарагиновую кислоту. Вещества благоприятно влияют на выработку тестостерона. В список полезных продуктов врач также включил печень, морепродукты, орехи и телятину. В них содержатся магний, селен, бор и цинк.
В качестве БАДов уролог порекомендовал употреблять омегу 3-6-9 и фолиевую кислоту. Они так же способны благоприятно воздействовать на организм мужчины. Добавка омега 3-6-9 улучшает эластичность сосудов и нормализует микроциркуляцию. Фолиевая кислота может улучшить сперматогенез: повысить качество половых клеток и снизить число патологий, имеющих генетические мутации.
Уточнить дозировку препаратов Данилов посоветовал у лечащего врача.
Ранее диетолог назвала полезные средства креветок. Как рассказала Молли Хембри, в 85 граммах креветок содержится примерно 19 граммов белка. При этом порция содержит 75 калорий. Кроме того, употребляя креветки, можно восполнить нехватку меди в организме, рассказала диетолог. Вещество является важным при производстве нейромедиаторов и соединительных тканей.
"Доктор 24": мужские продукты
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