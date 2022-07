Диетолог рассказала о полезных свойствах креветок

Фото: depositphotos/tycoon

От двух до трех порций креветок в день достаточно, чтобы восполнить необходимую норму белка в организме. Такого мнения придерживается диетолог Молли Хембри.

Как рассказала специалист изданию Eat This Not That!, в 85 граммах креветок содержится примерно 19 граммов белка. При этом порция содержит 75 калорий.

Кроме того, употребляя креветки, можно восполнить нехватку меди в организме, рассказала диетолог. По ее словам, вещество является важным при производстве нейромедиаторов и соединительных тканей.

"А в 85 граммах креветок содержится около 300 микрограммов меди", – уточнила диетолог.

Однако, по словам эксперта, креветки не слишком богаты полезными жирами и кислотами. Кроме того, отмечает Хембри, с целью увеличить срок годности продукта креветки часто обрабатывают натрийсодержащими веществами, вредными для человеческого организма.

