Уролог рассказал, может ли езда на велосипеде привести к импотенции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-уролог, главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко рассказал, может ли езда на велосипеде привести к импотенции. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, причиной импотенции поездки на таком транспорте стать не могут, однако, когда мужчина сидит на велосипеде, происходит нарушение кровообращения органов малого таза.
"У велосипеда так устроено сиденье, что, когда мужчина сидит, в какой-то степени нарушается кровоснабжение органов малого таза, в частности страдает предстательная железа. Поэтому рекомендуется периодически ездить стоя на велосипеде. Когда мы стоим, шевелим ногами, то кровоснабжение органов малого таза улучшается", – подчеркнул Захарченко.
Уролог посоветовал мужчинам не ездить на велосипеде больше одного часа в день, чтобы избежать проблем с предстательной железой.
Ранее эндокринолог Мария Бакутина и уролог Гусейин Садыков предупредили, что частое употребление фастфуда способно приводить к импотенции.
Эксперты пояснили, что такая пища приводит к ожирению и повышению холестерина, а затем возникают атеросклероз, снижение тестостерона и повышение уровня пролактина и эстрогенов.
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