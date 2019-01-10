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12:17

Ученые нашли новое средство от импотенции

наука

12:17

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Фото: depositphotos/belchonock

Китайские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что гигиена полости рта имеет прямое отношение к мужской половой функции.

Как сообщают "Дни.ру", специалисты выявили закономерность: те респонденты, которые пренебрегали чисткой зубов, втрое чаще сталкивались с эректильной дисфункцией, чем те, кто чистил зубы дважды в день.

Оказалось, что причиной импотенции являются микроорганизмы в ротовой полости. Они быстро размножаются в отсутствие гигиенических процедур и повреждают кровеносные сосуды. Это негативно влияет на кровоснабжение полового члена.

В связи с этим специалисты советуют мужчинам регулярно чистить зубы и пользоваться зубной нитью.

Ранее специалисты также выяснили, что порнография негативно сказывается на сексуальном здоровье мужчин. Результаты исследования влияния "фильмов для взрослых" на здоровье мужчин представили на 112-й научной конференции Американской урологической ассоциации.

Ученые пришли к выводу, что любители порнографии страдают от эректильной дисфункции и сниженного влечения к партнерше. В исследовании приняли участие 312 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Те, кто смотрел порно три–пять раз в неделю, чаще сталкивались с проблемами с эрекцией. А 4 процента опрошенных вовсе признались, что заменили секс.

наука

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