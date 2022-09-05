Андролог назвал идеальный возраст мужчин для зачатия

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Наиболее благоприятный возраст для зачатия у мужчин наступает в 25 лет, заявил уролог-андролог, специалист УЗД Института репродуктивной медицины REMEDI Андрей Дмитриев. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам специалиста, для представителей мужского пола, в отличие от женщин, не существует четких возрастных рамок идеального репродуктивного периода, однако врачи выделяют идеальный возраст для зачатия.

"Самый благоприятный для зачатия возраст у мужчин наступает к 25 годам. К этому времени полностью устанавливается гормональный фон. Длится этот период примерно до 40 лет", – сказал Дмитриев.

Он пояснил, что репродуктивное благополучие мужчины зависит от множества факторов. В частности, с возрастом подвижность сперматозоидов может снижаться под влиянием таких вредных привычек, как регулярное употребление спиртного и курение.

Также на результативность зачатия негативно влияют чрезмерные физические нагрузки, воспалительные заболевания, подогрев автомобильных сидений и перегрев при посещении бань.

Дмитриев добавил, что мужчинам следует готовиться к планируемой беременности вместе с партнершей. По его словам, минимум за три месяца до предполагаемого зачатия нужно отказаться от вредных привычек и начать следить за здоровьем.

"За этот период происходит полное обновление и созревание сперматозоидов, готовых к оплодотворению. Желательно в это время исключить все факторы, негативно влияющие на качество спермы", – заключил Дмитриев.

Ранее врачи назвали наиболее подходящий возраст для рождения ребенка. Репродуктолог Мария Мсхалая отметила, что предельным репродуктивным возрастом является отметка в 49 лет. Идеальным же промежутком считается период с 20 до 35 лет, что связано с определенным запасом яйцеклеток.