Урологи назвали причины обострения цистита в межсезонье

Фото: depositphotos/photographee.eu
Рецидив цистита обычно происходит в межсезонье. Спровоцировать его обострение могут переохлаждение и гиповитаминоз, сообщает "Лента.ру".
Уролог-андролог Института репродуктивной медицины REMEDI Андрей Дмитриев пояснил, что цистит – это воспалительное заболевание мочевого пузыря. У мужчин оно возникает редко и проявляется как осложнение другого недуга, который вызывает хроническую задержку мочи.
У женщин болезнь сопровождается частыми позывами, резями и болями при мочеиспускании, гематурией. При неосложненной форме заболевания симптомы получится снять путем увеличения объема питья и прохождения курса медикаментозного лечения.
Уролог-андролог Дмитрий Биленко среди причин возникновения цистита назвал ослабленный иммунитет, острую, пряную и соленую пищу, большое количество кофе в рационе, тесное нижнее белье, смену полового партнера и гинекологические болезни.
Специалист отметил, что любое длительное переохлаждение особенно опасно для тех, кто уже знаком с этим заболеванием.
"Переохлаждение может способствовать снижению иммунитета, заставляя защитные силы организма работать с дополнительной нагрузкой. Осенью и весной легче всего выйти на улицу в несоответствующем прохладной погоде гардеробе, да и постоянные скачки температуры воздуха и его влажности создают оптимальные условия, чтобы перемерзнуть и простудиться", – сказал Биленко.
Уролог подчеркнул, что полностью вылечить хронический цистит невозможно. Биленко вместе с медикаментозным лечением рекомендовал пациентам скорректировать образ жизни, наладив правильное питание и отказавшись от вредных привычек.
При этом основной задачей эксперт назвал контролирование процесса в стадии ремиссии и недопущение рецидивов.
Ранее уролог-андролог Константин Антонов рассказал об опасных для жизни болезнях, которые мужчины могут принимать за простатит. По его словам, признаками хронического простатита являются боли в области таза и промежности, проблемы с мочеиспусканием, ночные позывы. Однако эти симптомы могут говорить и о других заболеваниях.
"Доктор 24": цистит
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: