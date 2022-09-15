Эксперты рассказали о связи между занятиями спортом и повышением либидо

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Частые занятия спортом улучшают кровоснабжение половых органов, что способствует повышению либидо, считают акушер-гинеколог Мария Филатова и врач-уролог, андролог Александр Лубенников.
По словам Филатовой, на сексуальное влечение воздействуют как биологические, так и психологические факторы. Физическая нагрузка, утверждает она, влияет на эти две основы.
"Благодаря спорту в подкожной клетчатке и легких увеличивается активность липаз – ферментов, расщепляющих жиры до глицерина и жирных кислот. Следствие этого – увеличение источников энергии в крови. Человек становится более энергичным и выносливым", – отметила Филатова в беседе с "Лентой.ру".
Она добавила, что благодаря жировому обмену в печени снижается уровень холестерина, что приводит к улучшению кровенаполнения половых органов. По ее мнению, этот фактор сильно влияет на чувствительность.
Лубенников же заявил, что формирование либидо у человека тесно связано с уровнем тестостерона. По его мнению, подобный гормон должен работать именно в мышцах. Чтобы тестостерон был в тканях, человеку нужно иметь нормальную массу тела.
"Регулярные физические нагрузки способствуют повышению массы мышечной ткани и уменьшению объема жировой. Это повышает уровень тестостерона и эффективность его работы в организме, что в свою очередь повышает либидо", – заверил Лубенников.
Эксперт также подчеркнул, что во время занятий спортом у человека повышается уверенность в себе и снижается стресс.
Ранее психолог рассказала, чем мужчин могут привлекать свидания на одну ночь. Она считает, что это говорит о низкой самооценке. Более того, мужчины, предпочитающие связь на одну ночь, не хотят тратить ресурсы на ухаживания.
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