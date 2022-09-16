Сомнолог объяснила связь храпа и потенции у мужчин

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Осложненный храп (апноэ сна) может негативно сказаться на выработке тестостерона у мужчин. Об этом сообщила врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко в разговоре с Общественной службой новостей.

По словам эксперта, апноэ сна характеризуется нарушением структуры сна, в том числе остановками дыхания. Это приводит к ухудшению кровоснабжения всех органов, в том числе половых.

"Чем более тяжелая степень апноэ сна, тем более выражена эректильная дисфункция у мужчины", – объяснила сомнолог.

Она добавила, что апноэ часто встречается у мужчин с лишним весом. Ожирение также может оказать негативное влияние на способность достижения и поддержания эрекции.

Колесниченко заключила, что некачественный сон может сделать людей раздражительными, агрессивными и вызвать апатию. Недостаток сна негативно влияет на концентрацию внимания и мышление человека.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о позитивном влиянии иван-чая на потенцию у мужчин. Она отметила, что данные подтверждает проведенный эксперимент.

Исследователи заметили, что участников эксперимента улучшилось состояние предстательной железы. Биофлавоноиды укрепляют сосудистую стенку, а репродуктивная функция связана именно с сильными сосудами, добавила эксперт.