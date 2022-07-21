Диетолог рассказала о пользе иван-чая для потенции

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о позитивном влиянии иван-чая на репродуктивную систему человека. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Были исследования, улучшилась фертильная функция. Улучшилось состояние предстательной железы, в основном речь шла о мужчинах. Биофлавоноиды укрепляют сосудистую стенку, а репродуктивная функция связана именно с сильными сосудами", – заявила эксперт.

Соломатина отметила, что в случае женщин иван-чай может быть полезен для борьбы с воспалительными процессами в организме, которые сами по себе могут приводить к бесплодию.

По словам диетолога, напиток из иван-чая помогает укреплять сердечно-сосудистую систему человека и способствует выводу излишков жидкости. Кроме того, важными факторами являются улучшение когнитивных способностей организма и снабжение кислородом органов и тканей.

Ранее президент союза переработчиков дикоросов России "Национальный экоресурс" Юрий Рудаков сообщил, что массовое производство напитков из иван-чая останавливает особый правовой режим. Данное растение не входит в список сельхозпродукции, поэтому его заготавливают вручную и без государственных дотаций, которые получают фермеры, работающие с другими культурами.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву начать развитие производства напитков из иван-чая. В своей речи глава государства отметил, что отечественный продукт был бы полезнее зарубежной газировки.

