Путин поручил развивать производство иван-чая в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин назвал иван-чай более полезным напитком по сравнению с Coca-Cola, где "одна химия", а также заявил, что поручит главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву начать развитие производства напитка.

С предложением развивать подобное производство в РФ выступил представитель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.

"Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь Coca-Cola, там одна химия", – приводит ТАСС его слова.

Представитель союза, в свою очередь, предоставил предложения по развитию производства напитка. Глава государства пообещал сегодня же направить их в Минсельхоз России.

Ранее стало известно, что Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта. В Минсельхозе рассказали, что не рассматривают возможность внесения напитков под известным брендом в список товаров, которые собираются доставлять в страну без согласия производителя. Вместо этого американскую газировку будут заменять отечественной продукцией.

