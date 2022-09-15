Психолог назвала основные причины ночных кошмаров

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Причинами ночных кошмаров часто являются проблемы с ментальным здоровьем, в том числе подавленная агрессия и депрессия. Об этом заявила психолог Татьяна Шантур в разговоре с "Лентой.ру".

Эксперт посоветовала найти источник подавленной агрессии и устранить его. В случае депрессивного расстройства человеку необходимо обратиться за помощью к специалисту.

"Часто на человеке сказывается токсичная атмосфера на работе, в которой он вынужден пребывать каждый день. Или ему просто не нравится то, чем он занимается. Из-за этого он находится в состоянии стресса", – сказала эксперт.

Стресс, по ее словам, может стать причиной невроза, который провоцирует неприятные сновидения.

Также к причинам ночных кошмаров можно отнести конфликты в семье: ссоры и абьюз, добавила Шантур.

"Часто разборки между партнерами сопровождаются чувством вины со стороны одного из них, что оказывает разрушительное действие на психику", – объяснила психолог.

Телесный дискомфорт – холод или жара в помещении – также являются причиной неприятных снов, сообщила специалист. Шантур посоветовала проветривать помещение. Это поможет создать комфортные условия для ночного отдыха.

Шантур подчеркнула важность устранения проблем, способствующих ночным кошмарам, поскольку плохой сон негативно влияет на здоровье: истощает психику и делает человека уставшим и апатичным.

До этого врач-сомнолог Роман Бузунов заявил, что страшные сновидения могут приносить пользу. Кроме того, он отметил, что люди, которым снятся страшные сны, лучше адаптируются к различным изменениям в окружающем нас мире.

Однако следует отличать обычный кошмар от навязчивого, который может быть следствием психологической травмы, добавил врач. В такой ситуации необходима помощь специалистов, резюмировал Бузунов.

