Психолог рассказала, кому грозят ночные кошмары

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Психолог Юлия Хадарцева рассказала, что ночные кошмары чаще всего беспокоят людей, которые подавляют негативные эмоции и не прорабатывают их. Об этом сообщает News.ru.
"Одна из самых частых причин ночных кошмаров заключается в следующем: люди в обычной жизни глушат большое количество стресса и конфликтов, нерешенных депрессивных состояний. И они напоминают о себе в сновидениях. Когда человек засыпает, бессознательное берет верх над сознанием и проявляет себя", – рассказала Хадарцева.
По ее словам, также ночным кошмарам подвержены люди с травмами головного мозга.
Специалист посоветовала для предотвращения страшных снов поработать со стрессом и перестать подавлять негативные эмоции. Она уточнила, что для этого подходит прогулка перед сном, занятия спортом, здоровый образ жизни. Также в борьбе с ночными кошмарами помогают дыхательные практики, добавила Хадарцева.
Ранее психоаналитик Ирина Орлова рассказала, что сны являются глубинными процессами человека, сюжеты которых видоизменяются под воздействием внешних факторов. Эксперт отметила, что кошмары отличаются от обычных снов тем, что акценты в сюжете смещаются с исполнения желания на наказание за него. Если плохие сны повторяются, психика пытается проработать, научиться жить с этим, чтобы снизить тревогу.
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