Сомнолог раскрыл пользу ночных кошмаров

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Страшные сновидения могут приносить пользу, заявил врач-сомнолог Роман Бузунов. По его словам, кошмары помогают нам прийти к решению какой-либо проблемы в реальности.

"Функция кошмаров – это долговременная адаптация к окружающей среде, фактически это некое проигрывание ситуаций, при котором мозг ищет выход из них ночью", – объяснил эксперт в беседе с "Лентой.ру".

Кроме того, Бузунов отметил, что люди, которым снятся страшные сны, лучше адаптируются к различным изменениям в окружающем нас мире.

Однако следует отличать обычный кошмар от навязчивого, который может быть следствием психологической травмы, добавил он. В такой ситуации необходима помощь специалистов, резюмировал Бузунов.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова перечислила причины ночных пробуждений. Эксперт объяснила, что человек может просыпаться ночью из-за некомфортной температуры в спальне, неудобной кровати и ряда других причин.

Специалист отметила, что сон – очень неоднородный и динамический процесс. Человек спит циклами, каждый из которых длится около полутора часов. Внутри каждого из них есть стадии – это определенные периоды, когда мозг ведет специфическую биоэлектрическую активность.

Если человек все-таки проснулся ночью, эксперт рекомендует не смотреть на часы, чтобы не считать, сколько времени осталось до будильника.