Врач рассказала о пользе утяжеленного одеяла

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Утяжеленное одеяло помогает расслабить мышцы, улучшает сон и препятствует появлению депрессии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

По словам специалиста, утяжеленное одеяло – это один из видов терапии глубокого сенсорного давления наряду с крепкими объятиями и тугим пеленанием. Все это способы воздействия на наши рецепторы, которые находятся на коже, мышцах и суставах.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Когда мы укрываемся легким одеялом, ничего не происходит, рецепторы молчат. Если мы укрываемся тяжелым одеялом, мышцы расслабляются, мы испытываем общее успокоение. Активизируется парасимпатическая нервная система, замедляется частота дыхательных движений, снижается давление, уменьшается пульс, и мы засыпаем.

Кроме того, специалист отмечает, что люди, которые укрываются утяжеленными одеялами, меньше подвержены депрессии.

"Повышается уровень серотонина, он улучшает наше настроение. От серотонина будет зависеть выработка другого вещества – мелатонина, от которого зависит наш сон. Более того, воздействие утяжеленных одеял приводит к выработке дофамина. А это вообще считается гормоном счастья. Те люди, у которых много дофамина, хорошо себя чувствуют, они радуются жизни. Им никакие невзгоды нипочем", – сказала Романенко в интервью программе "Доктор 24".

Однако у некоторых людей самочувствие после сна под таким одеялом может ухудшиться. По словам специалиста, это связано с тем, что оно было неправильно подобрано. Вес такого одеяла должен составлять не более 10% от веса человека.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории, кандидат медицинских наук Слишком тяжелое одеяло может приводить к проблемам с дыханием. Человеку тяжело вздохнуть, у него возникает психологическое ощущение нехватки воздуха. Это не будет способствовать хорошему сну. Поэтому если вы укрылись одеялом, при этом чувствуете определенный дискомфорт, или вы страдаете каким-то заболеванием легких, то тяжелое одеяло – это не ваш случай.

Кроме веса, также может мешать и то, что в качестве наполнителей для утяжеления одеял используют металлические шарики, крупу, которая издает определенный звук, продолжает специалист.

"Что происходит, когда одеяло хрустит, звенит, шумит? Это бесит наши слуховые рецепторы. И получается диссонанс. С одной стороны, нервная система должна успокаиваться, а она, наоборот, возбуждается. И это одеяло не поможет вам уснуть", – заключила эксперт.

Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, почему не стоит спать на спине. По его словам, из-за этого человек начинает храпеть, что препятствует здоровому сну. Кроме того, случается большее количество остановок дыхания. При этом, по мнению специалиста, не существует идеальной позы для ночного отдыха.

