Врач рассказала о пользе утяжеленного одеяла

Фото: depositphotos/ufabizphoto
Утяжеленное одеяло помогает расслабить мышцы, улучшает сон и препятствует появлению депрессии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.
По словам специалиста, утяжеленное одеяло – это один из видов терапии глубокого сенсорного давления наряду с крепкими объятиями и тугим пеленанием. Все это способы воздействия на наши рецепторы, которые находятся на коже, мышцах и суставах.
Кроме того, специалист отмечает, что люди, которые укрываются утяжеленными одеялами, меньше подвержены депрессии.
"Повышается уровень серотонина, он улучшает наше настроение. От серотонина будет зависеть выработка другого вещества – мелатонина, от которого зависит наш сон. Более того, воздействие утяжеленных одеял приводит к выработке дофамина. А это вообще считается гормоном счастья. Те люди, у которых много дофамина, хорошо себя чувствуют, они радуются жизни. Им никакие невзгоды нипочем", – сказала Романенко в интервью программе "Доктор 24".
Однако у некоторых людей самочувствие после сна под таким одеялом может ухудшиться. По словам специалиста, это связано с тем, что оно было неправильно подобрано. Вес такого одеяла должен составлять не более 10% от веса человека.
Кроме веса, также может мешать и то, что в качестве наполнителей для утяжеления одеял используют металлические шарики, крупу, которая издает определенный звук, продолжает специалист.
"Что происходит, когда одеяло хрустит, звенит, шумит? Это бесит наши слуховые рецепторы. И получается диссонанс. С одной стороны, нервная система должна успокаиваться, а она, наоборот, возбуждается. И это одеяло не поможет вам уснуть", – заключила эксперт.
Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, почему не стоит спать на спине. По его словам, из-за этого человек начинает храпеть, что препятствует здоровому сну. Кроме того, случается большее количество остановок дыхания. При этом, по мнению специалиста, не существует идеальной позы для ночного отдыха.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: