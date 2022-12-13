Врач рассказал, при каких заболеваниях человек резко просыпается ночью

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Резкие просыпания среди ночи могут говорить о наличии тревожного расстройства или синдрома ночного апноэ. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"При тревожных расстройствах процесс сопровождается учащенным сердцебиением, кто-то начинает задыхаться. И если появляется сильная тревога, то этот процесс сложно контролировать", – объясняет эксперт.

В свою очередь, при синдроме ночного апноэ дыхательные пути закрываются, появляется нехватка воздуха.





Алексей Хухрев врач-терапевт Человек просыпается, вздыхает и потом через некоторое время снова засыпает.

"Но, как правило, сам он потом ничего такого не помнит. О случившемся апноэ его должен предупредить тот, кто в это время был рядом", – обратил внимание Хухрев.

В случае подобных нарушений сна эксперт рекомендует обратиться к врачу: только специалист сможет установить причину и подобрать грамотное лечение.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что при недосыпе артериальное давление может подняться выше 200. По ее словам, это может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, недосып способен вызвать головную боль, хроническую усталость и гормональные нарушения.



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