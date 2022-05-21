Терапевт рассказала, почему недосып смертельно опасен

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, что недосып может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, он способен вызвать головную боль, хроническую усталость и гормональные нарушения.

По словам эксперта, на фоне недостатка сна у человека повышается давление, что в дальнейшем может привести к серьезным проблемам со здоровьем.





Людмила Лапа врач-терапевт Если у нас артериальное давление будет постоянно выше 200, что обычно и наблюдается при недосыпе, идет сбой работы сосудов и сердца и, естественно, развивается инфаркт или инсульт.

Кроме того, при недосыпе у человека может появиться головная боль, которую невозможно вылечить ничем, кроме сна, рассказывает Людмила Лапа. "Всю голову стягивает, и даже после хорошего холодного душа состояние не возвращается в норму", – подчеркнула врач.

Недостаток сна может приводить и к усталости, которая впоследствии способна превратиться в хроническую, предупреждает специалист. И если в первом случае от нее можно избавиться просто выспавшись, то во втором уже потребуется лечение.





Людмила Лапа врач-терапевт За сон у нас отвечают определенные гормоны, и, если человек не высыпается, их поступает в организм недостаточно, проявляется гормональное нарушение. Гипофиз и гипоталамус, которые управляют нашим организмом и нашей работоспособностью, начинают работать неправильно.

Чтобы не испытывать вышеперечисленных проблем, специалист рекомендует спать не менее восьми часов. "Например, мы ложимся спать в 22:00 и встаем где-то в 6–7 утра – это считается нормальный сон", – заключила терапевт.

Ранее россиянам рассказали, какая еда улучшает сон. По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королевой, для этих целей подойдут продукты, которые содержат в себе аминокислоту триптофан. В частности, речь идет о приготовленных на пару индейке, курице или рыбе. Их следует сочетать со сложными углеводами на гарнир, например брокколи. Кроме того, по словам Королевой, можно выпить на ночь кефир.

