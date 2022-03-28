Диетолог перечислила улучшающие сон продукты

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала есть вечером мясо птицы в сочетании со сложными углеводами, а также пить кефир для лучшего засыпания.

Специалист рекомендует обратить внимание на продукты, содержащие триптофан, который способствует выработке серотонина – предшественника мелатонина, или, как его еще называют, гормона сна.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Идеальный продукт, содержащий триптофан, – это рыба или приготовленные на пару индейка или курица. Они обязательно должны поступать в организм в сочетании с углеводами. Но не простыми углеводами в виде жареного картофеля или десерта, а со сложными, например с брокколи.

По словам диетолога, простые углеводы могут заблокировать процесс перехода триптофана в структуры головного мозга, поэтому вечером от них лучше отказаться.

Тем, кто хорошо переносит кисломолочные продукты, на ночь можно выпить кефир, продолжает специалист. Он, по словам Королевой, не только содержит триптофан, но и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

"Если кишечник здоров, он, как и мозг, продуцирует серотонин в достаточном количестве, поэтому здоровье микробиома имеет значение. И кефир как пробиотик может способствовать улучшению сна в том числе", – пояснила диетолог.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, о какой болезни иногда предупреждает сильная тяга ко сну днем. По ее словам, мешать выспаться может синдром обструктивного апноэ сна. При этом недуге у человека во время ночного отдыха случаются остановки дыхания, каждая из которых приводит к микропробуждению мозга.