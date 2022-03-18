Сомнолог дал советы по правильному пробуждению

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Пробуждение по будильнику на регулярной основе свидетельствует о том, что человек недосыпает определенную часть времени от индивидуальной нормы, которая ему свойственна, рассказал руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, член Европейского общества исследователей сна (ESRS) Александр Калинкин.
Он напомнил, что средняя продолжительность нормы сна составляет от семи до девяти часов.
"Недосыпание всего на один час от своей индивидуальной нормы не только влияет на самочувствие человека, на его когнитивные способности, коммуникации с другими людьми, но и меняет активность генома в направлении патологических процессов", – рассказал Калинкин в беседе с RT.
По его словам, пробуждение должно быть естественным. Так, важное значение имеет солнечный свет, который обеспечивает постепенную подготовку организма к пробуждению.
Сомнолог посоветовал придерживаться одного и того же времени засыпания и пробуждения в будние дни и в выходные. Также специалист рекомендовал избегать избыточного потребления продуктов, содержащих кофеин, алкоголя, курения.
Ранее врач-терапевт и диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова рассказала, что восьмичасовой сон является естественным антидепрессантом. Специалист подчеркнула, что при этом важно ложиться и вставать в одно и то же время. Например, в 23:00 и 07:00 соответственно. В таком случае, подчеркнула эксперт, гормональная система работает максимально эффективно.
"Доктор 24": мифы о сне
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