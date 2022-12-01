Врач рассказала, кому опасно пользоваться массажными креслами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Массажное кресло угрожает жизни и здоровью детей, пожилых и людей с онкологией. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Елена Тюльпина.

Она объяснила, что физиотерапевтическое воздействие, коим и является массаж, в некоторых случаях абсолютно противопоказано. В частности, при воспалительных процессах, повышенной температуре тела и хронических заболеваниях в стадии обострения.

"Во время массажа значительно усиливается кровообращение в органах и тканях, улучшается их питание. Но из-за этого прогрессирует и воспаление, а течение патологического процесса ухудшается", – рассказала врач.

Кроме того, массаж противопоказан людям с онкологическими заболеваниями. Когда усиливается кровоток, улучшается и питание любой ткани, в том числе и опухолевой. Из-за этого процесс ее разрастания и распространения усиливается, предупредила Тюльпина.

Также врач предостерегла от пользования массажными креслами людей с заболеваниями сосудов: варикозным расширением вен, атеросклерозом и повышенным тромбообразованием.





Елена Тюльпина врач-терапевт, гастроэнтеролог Это может повысить нагрузку на сосудистую стенку и клапаны, усилить ломкость капилляров. Если есть тромбы, массаж способен спровоцировать их отрыв, что станет причиной сердечно-сосудистой катастрофы.

Не рекомендовано пользоваться массажными креслами и людям старше 70 лет. "В этом возрасте часто отмечается повышенная хрупкость костей из-за снижения плотности костной ткани. Поэтому воздействие массажными приборами может привести к нежелательным последствиям", – отметила врач.

По ее словам, сидеть в таких креслах запрещено детям до 10 лет и ростом ниже 150 сантиметров. Это связано с конструктивными особенностями прибора: массажные ролики в нем размещены исходя из физических параметров взрослого человека. К тому же опорно-двигательный аппарат у детей сформирован неокончательно, а это предполагает крайне аккуратные движения при массаже.

Пользоваться такими креслами опасно и во время беременности. "В этот период массаж разрешен только с исключением определенных зон, которые определяют акушер-гинеколог и невролог во время консультации. Плюс техника при этом должна быть менее интенсивной, чем обычно. Механический прибор соблюсти эти требования не может", – сказала Тюльпина.

Во время ручного массажа специалист всегда исходит из ощущений пациента. К примеру, при мышечных спазмах или блоках для лечебного эффекта может быть снижена интенсивность движений, изменена техника или продолжительность сеанса. С массажными креслами все намного сложнее: в них встроены несколько установленных программ, однако правильно подобрать нужную зачастую крайне сложно. В результате есть риск нанести себе вред неправильным физиотерапевтическим воздействием, добавила врач.

Бесспорно, специальное кресло способно оказывать лечебное воздействие на организм. Однако перед любым массажем необходимо оценить состояние здоровья и получить разрешение врача, напомнила Тюльпина.

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