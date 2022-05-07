Сомнолог рассказала о пяти способах борьбы с дневной сонливостью

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Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам делать массаж ушей, ходить по гречке, применять ароматерапию, пить настойку семян лимонника и не перегружать ЖКТ для борьбы с дневной сонливостью.

Чтобы днем не хотелось спать, специалист рекомендует питаться небольшими порциями. При этом основу рациона должна составлять белковая пища, уточнила эксперт. Сладкое же, по словам врача, наоборот, способствует появлению сонливости.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук На мочках ушей и в меньшей степени на ушной раковине расположено множество рефлексогенных точек. Поэтому интенсивный массаж ушей, как ни удивительно, – средство достичь определенной бодрости и энтузиазма. Можно также немного выкручивать ушную раковину. 5 минут массажа, и вы становитесь чуть пободрее.

"Рефлексогенные зоны располагаются не только на ушах, но и, к примеру, на ступнях. В частности, максимальное количество зон, отвечающих за бодрость, находится на подушечке большого пальца. Так что лучший способ взбодриться – это походить по мелким предметам, например по гречке", – сказала сомнолог в интервью программе "Доктор 24".

Для тех, кто устал от энергетиков, существует еще один способ – ароматерапия. "Стимулирующий запах апельсина – это замечательное средство, которое поможет несколько пробудить себя. Если апельсинового аромата нет, подойдут герань, элеутерококк или табак", – пояснила Черкасова.

Бодрящим эффектом обладает и настойка семян лимонника, говорит эксперт. Достаточно добавить в небольшое количество воды 20–30 капель и пить вместо кофе, советует она.

Ранее россиян предупредили, что тяга поспать в дневные часы может сигнализировать о синдроме обструктивного апноэ сна. Этот недуг характеризуется частыми ночными микропробуждениями мозга на фоне остановки дыхания и считается смертельно опасным.