Ученые нашли связь между недосыпом и ожирением

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Датские ученые выяснили, что недостаток сна является одной из причин безуспешных попыток сбросить лишний вес. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

В исследовании приняли участие 195 человек с ожирением. Их поделили на четыре группы: первой ежедневно вводили инъекции с препаратом для похудения, вторая получала плацебо, третья занималась спортом четыре раза в неделю, а четвертая получала препарат и занималась спортом. При этом все участники соблюдали низкокалорийную диету, также отслеживалось качество их сна.

В итоге специалисты пришли к выводу, что недостаток сна или его плохое качество не только замедляют процесс похудения, но и повышают риски сердечного приступа, развития диабета и атеросклероза. В то же время было замечено, что после восьминедельной низкокалорийной диеты сон улучшился у всех испытуемых. А у групп, которые совмещали диету с занятиями спортом, положительная динамика сохранилась и спустя год после исследования.

Ранее врач-эндокринолог рассказала, что сон меньше семи часов в сутки может приводить к перееданию и, как следствие, ожирению. Такую тенденцию заметили ученые из университета Огайо. Проблема заключается не только в числе перекусов, но и том, что обычно это продукты с большим содержанием сахара, жиров или кофеина.