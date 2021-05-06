Эксперты рассказали, как начать заниматься спортом по утрам

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Желающим заниматься спортом следует начать с утренней зарядки, сообщили РИА Новости эксперты компаний "СберУслуги" и "СберЗдоровье".
Они отметили, что следует выбрать интересный вид спорта, а прежде чем приступить к выполнению упражнений, необходимо выспаться. Заинтересованный напарник поможет относиться к зарядке более ответственно.
"Нехватка времени – препятствие номер один. Именно поэтому утренняя физическая нагрузка – это идеальное начало дня, ведь тогда от тренировки вас отделяет только теплая постель и сладкие сны, а не масса неотложных дел. Дело за малым – сформировать новую привычку! Начать можно с зарядки", – сказали эксперты.
Специалисты подчеркнули, что важно заниматься системно. Выполняя упражнения 5–15 минут перед завтраком, удастся добиться улучшения настроения и повышения работоспособности.
Важное условие для желающих добавить в свою жизнь спорт – сон в течение 7–9 часов. Если для того чтобы выспаться, нужно серьезно изменить график сна, то сначала следует придерживаться более коротких утренних нагрузок и постепенно увеличивать их длительность, отметили эксперты.
Они порекомендовали выполнять разминочные упражнения на крупные суставы (плечевые, тазобедренные, коленные, голеностопные) и основные группы мышц. В начале зарядки не всегда обязательно вставать с постели: подтягивание коленей к грудной клетке или повороты верхней части туловища вправо и влево, сидя на краю кровати, – неплохие упражнения для разминки.
Специалисты отметили, что 150–300 минут физической активности в неделю способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, некоторых онкологических заболеваний. Идеально, если зарядка будет предшествовать бегу, быстрой ходьбе, велосипедной прогулке или полноценной тренировке.
При этом эксперты подчеркнули, что если человек не планирует ограничиться лишь легкой разминкой, перед полноценной тренировкой ему необходимо выпить воды, чашку кофе или позавтракать легким блюдом со сложными углеводами, например, цельнозерновым хлебцем или кашей. В то же время следует избегать переедания.
Во время тренировок важно не забывать пить воду, чтобы облегчить движение крови к тем участкам, которые испытывают в этот момент нагрузку, – сердцу и скелетным мышцам. При этом готовиться к утренним занятиям лучше с вечера.
Ранее мастер-тренер, методист по лечебной физической культуре и плаванию Михаил Даниленко рассказал, как правильно заниматься спортом дома и поддерживать себя в хорошей форме. Также он объяснил, какие упражнение можно делать, а какие не стоит.
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