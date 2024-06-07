Глава ЛНР Пасечник заявил о поимке убийц луганских депутатов Попова и Филипоненко

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Правоохранителям удалось найти виновных в убийствах депутатов народного совета Луганской Народной Республики Олега Попова и Михаила Филипоненко. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.

Он отметил, что на данный момент не может раскрыть все подробности следствия.

"Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли", – цитирует Пасечника РИА Новости.

В декабре прошлого года председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что депутата Народного совета ЛНР Олега Попова было совершено покушение. Неизвестные подорвали машину чиновника возле стадиона в центре Луганска. В результате произошедшего Попов погиб.

До этого в Луганске погиб депутат Михаил Филипоненко. Со слов депутата регионального парламента Юрия Юрова, 21 февраля 2023 года на Филипоненко уже покушались. В тот раз был подорван его автомобиль, сказал Юров.