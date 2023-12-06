Экс-депутат Народного совета ЛНР погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске – СМИ

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Бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске. О происшествии рассказал сотрудник местных правоохранительных органов.

"Олег Попов, насколько мне известно, получил ранения, несовместимые с жизнью, после подрыва машины у "Авангарда" (стадион в Луганске. – Прим. ред.). Он скончался", – передает ТАСС его слова.

В свою очередь, в министерстве здравоохранения республики подтвердили, что один человек стал жертвой взрыва. Глава ведомства Наталия Пащенко уточнила, что тело нашла бригада медиков. По ее словам, труп сильно обгорел и потребуется время, чтобы установить личность.

Ранее стало известно, что на Попова было совершено покушение. О подрыве машины рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

До этого в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. Со слов депутата регионального парламента Юрия Юрова, 21 февраля этого года на Филипоненко уже покушались. В тот раз был подорван его автомобиль.



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