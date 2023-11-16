Суд отправил фигуранта дела о подготовке убийства Соловьева на принудительное лечение

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Москвича Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, отравили на принудительное лечение. Соответствующее решение было принято на заседании Второго западного окружного военного суда. Об этом пишет ТАСС.

Ранее гособвинение попросило суд назначить мужчине меры медицинского характера.

"Освободить от уголовной ответственности и направить Стрижакова на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением", – постановил судья.

Уточняется, что результаты психолого-психиатрической экспертизы свидетельствуют о наличии у обвиняемого бредового шизофреноподобного расстройства, а также синдрома зависимости от стимуляторов.

Дело о покушении на убийство журналиста было возбуждено весной прошлого года. По информации СК РФ, представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Фигурантами дела стали восемь россиян: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий.

Адвокат Стрижакова отметил, что его подзащитный знал других фигурантов, но не принимал участия в преступлениях, просто пустил людей к себе жить. По мнению следствия, Стрижаков был невменяем во время совершения преступлений.

Отвечая на вопрос о признании себя виновным, он заявил, что вменяемые обстоятельства ему понятны, однако виновным он себя не признает.



Суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак