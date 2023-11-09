Угрожавшему жене военкора Коца предъявили обвинение

Фото: телеграм-канал SHOT

Москвичу, угрожавшему жене военкора Александра Коца, предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 28-летний обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте. В период с 4 по 7 ноября он скрыто наблюдал за жилищем членов семьи Коца, находясь в доме по адресу его проживания.

Также злоумышленник под обманным предлогом пытался получить от супруги военкора информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения обвиняемый передал соучастнику.

По месту жительства мужчины провели обыск. В ходе допроса он признал вину. В ближайшие время следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом Москвы об аресте задержанного.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 7 ноября на лестничной площадке в подъезде дома по месту проживания Коца и его жены. Тогда мужчина попытался оказать психологическое воздействие на супругу военкора.

Следователям и сотрудникам уголовного розыска удалось задержать мужчину 1995 года рождения. На него завели уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Сам военкор в своем телеграм-канале подтвердил, что неизвестный приходил к нему домой и хотел встретиться с ним. Однако, по словам Коца, супруга не стала открыть дверь и вызвала полицию. Журналист посоветовал мужчине поискать его в другом месте.

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