В Москве неизвестный угрожал жене военкора Коца

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве неизвестный мужчина угрожал супруге военного корреспондента Александра Коца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел 7 ноября на лестничной площадке в подъезде дома по месту проживания Коца и его жены. Тогда мужчина попытался оказать психологическое воздействие на супругу военкора.

Как заявили в ведомстве, следователям и сотрудникам уголовного розыска удалось задержать мужчину 1995 года рождения. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК, где начнут допрос.

Сам военкор в своем телеграм-канале подтвердил, что неизвестный приходил к нему домой и хотел встретиться с ним. Однако, по словам Коца, супруга не стала открыть дверь и вызвала полицию. Журналист посоветовал мужчине поискать его в другом месте. Так, он предложил ему приехать в зону спецоперации и поговорить.

"Ранее и мне, и всей моей семье неоднократно поступали угрозы. Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров. Личные данные систематически публикуются в различных украинских телеграм-каналах", – рассказал военкор.

Кроме того, Коц напомнил, что до этого неизвестный на его домашний адрес оформил доставку суши, которую после изъяли сотрудники полиции.

Ранее сотрудник магазина напал на корреспондента съемочной группы МИЦ "Известия" во время съемки сюжета в Донском районе Москвы. Прокуратура контролирует установление обстоятельств воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

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