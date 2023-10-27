Сотрудник магазина напал на журналиста "Известий" во время съемки сюжета

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудник магазина напал на корреспондента съемочной группы МИЦ "Известия" во время съемки сюжета в Донском районе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Орджоникидзе. Прокуратура контролирует установление обстоятельств воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.

Ранее следователи начали проверку из-за нападения на съемочную группу передачи "Вести. Дежурная часть". Съемочная группа собиралась подготовить материал о деятельности "профессиональных соседей" в Москве. Именно в этот момент их избили несколько человек.

Позднее суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов. Отмечалось, что мужчины обвиняются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Суд заключил под стражу двух напавших на съемочную группу Москвы 24