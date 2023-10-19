Суд в Москве приговорил к 2 годам условно мужчину, напавшего на репортеров ВГТРК

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Симоновский суд Москвы осудил Марата Башкатова на 2 года условно за нападение на журналистов ВГТРК. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщил ТАСС.

Суд установил, что 26 апреля съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" снимала репортаж об общественной организации, которая располагается в здании бизнес-центра на Дербеневской набережной в Москве.

"Во время съемок сотрудник этой организации Башкатов воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности и применил физическую силу к корреспонденту", – уточнили в суде.

В результате Башкатова признали виновным в преступлении по статье 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

Ранее уголовное дело по аналогичной статье возбудили по факту воспрепятствования журналистской деятельности военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина.

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