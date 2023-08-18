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11:57

Происшествия

Следователи начали проверку после избиения съемочной группы "Вести. Дежурная часть"

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи начали проверку из-за нападения на съемочную группу передачи "Вести. Дежурная часть". Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Съемочная группа правовой программы "Вести. Дежурная часть" собиралась подготовить материал о деятельности "профессиональных соседей" в Москве. Именно в этот момент их избили несколько человек. О противоправных действиях сообщили граждане, проживающие в том же районе.

Глава Следственного комитета РФ потребовал от главы столичного главка Андрея Стрижова направить отчет о ходе проверки и выясненных на текущий момент обстоятельствах.

Теперь расследование будет контролироваться в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее так называемые профессиональные соседи напали на журналистов Москвы 24. Сперва они избили корреспондента, а после взяли оператора в заложники.

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