"Московский патруль": жители одного из домов напали на журналистов Москвы 24

Избили корреспондента, а оператора взяли в заложники. Так называемые профессиональные соседи напали на съемочную группу программы "Московский патруль" телеканала Москва 24.

Корреспондент Александр Астахов по заданию редакции готовил репортаж о том, как неизвестные лица по сути захватили несколько комнат коммунальной квартиры на юге Москвы и всеми способами выживают других собственников. Люди за помощью обратились в программу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

