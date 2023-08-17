Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": жители одного из домов напали на журналистов Москвы 24

"Московский патруль": жители одного из домов напали на журналистов Москвы 24

"Московский патруль": суд вынес приговор Олегу Швыреву

"Московский патруль": тренер по боксу избил ребенка в подмосковных Котельниках

"Московский патруль": полиция задержала в Москве скрывшегося с места ДТП водителя

"Московский патруль": в столице задержали таксиста, заказавшего убийство работодателя

Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале этапировали в столицу

"Актуальный репортаж": фотографа Павла Шелковникова обвинили в мошенничестве

Новости регионов: сильная гроза накрыла Ленинградскую область

Новости мира: электричество отключили во всем Ливане из-за долгов

Пенсионер погиб при обстреле Кировского района Донецка

Избили корреспондента, а оператора взяли в заложники. Так называемые профессиональные соседи напали на съемочную группу программы "Московский патруль" телеканала Москва 24.

Корреспондент Александр Астахов по заданию редакции готовил репортаж о том, как неизвестные лица по сути захватили несколько комнат коммунальной квартиры на юге Москвы и всеми способами выживают других собственников. Люди за помощью обратились в программу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика