"Все вокруг горело": очевидцы рассказали о последствиях взрыва в Махачкале

14 августа в одном из автосервисов Махачкалы произошел взрыв. Огонь перекинулся на соседнюю АЗС, из-за чего сдетонировали две цистерны с топливом. По официальным данным, погибли 35 человек, 80 получили ранения. Подробнее – в материале Москвы 24.
"Жадность и алчность"
Автосервис, в котором вечером 14 августа произошел первый взрыв, находился неподалеку от федеральной трассы Астрахань – Махачкала. По официальным данным, все случилось во время техобслуживания автомобилей. Затем огонь от пожара перекинулся на соседнюю автозаправку, из-за чего уже рванули две цистерны с горючим из восьми.
Всех, кто был в районе ЧП, эвакуировали на безопасное расстояние. Мощный пожар локализовали на площади 600 квадратных метров, открытое горение спасатели ликвидировали примерно в 01:21 15 августа.
Взрывы унесли жизни 35 человек, 80 получили ранения, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Махачкалу уже прибыл самолет МЧС, он эвакуирует часть пострадавших в Москву. На помощь в регион также вылетели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ. Кроме того, МЧС России открыло в регионе горячую линию психологической помощи и информационной поддержки.
15 августа глава региона Сергей Меликов объявил днем траура. Семьи погибших получат единовременную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Получившие тяжкий вред здоровью – 400 тысяч, легкий вред – 200, сообщил Меликов. Кроме того, власти помогут с организацией похорон.
Кроме того, взрыв на АЗС привел к серьезным повреждениям близлежащих жилых домов, сообщает Минстрой республики. Для оценки ущерба сформирована комиссия.
Пострадавший участок федеральной трассы Астрахань – Махачкала наутро после взрыва уже начали восстанавливать. Движение по трассе возобновлено.
Соболезнования в связи с произошедшим в Махачкале выразил президент РФ.
"Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Слова поддержки направили также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Кроме того, с соболезнованиями выступили спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мусульманские общины России, а также главы российских регионов. В соцсетях земляков поддержал и бывший чемпион UFC, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов.
"Все было мутно, все было в пыли"
Житель Махачкалы рассказал телеканалу "360", что в момент первого взрыва он вышел из машины и увидел женщину с маленьким ребенком. Когда мужчина начал им кричать, снова раздался грохот.
По его словам, после второго взрыва на находившихся вокруг начали падать кирпичи и стекло. Некоторые выходили из своих автомобилей и тут же падали.
"Я этого маленького ребенка и женщину искал. Вроде по группам пишут, в какую-то больницу отвезли девушку. Их я больше не видел", – поделился очевидец.
Пострадавший сотрудник автозаправки рассказал телеграм-каналу Shot, как вытаскивал людей из-под завалов.
Спецборт МЧС отправился за пострадавшими при взрыве на заправке в Дагестане
Многие из числа пострадавших, – те, кто собрались у автосервиса после первого взрыва. При этом владелец соседней заправки Ибрагим Шамхалов сообщил РЕН ТВ, что неподалеку от места якобы хранилась селитра.
"Через дорогу бокс горел. Оказалось, они (владельцы автосервиса. – Прим. ред.) хранили селитру там. Даже никто не знал. Люди собрались, снимали, туда с нашей заправки огнетушитель понесли, и в этот момент все рвануло", – отметил Шамхалов.
Местная жительница, дом которой находится рядом со сгоревшей заправкой, сначала подумала, что все произошло непосредственно в ее жилье – такой силы был взрыв.
"<...> На диване лежала. Не знаю, как оказалась на полу", – поделилась женщина.
Один из очевидцев также рассказал, что на федеральной трассе Астрахань – Махачкала постоянно возникают пробки. По словам мужчины, он смог миновать затор за полчаса до взрыва на заправке и в тот момент огня и дыма он не видел.
В свою очередь, одноклассник одного из пропавших без вести также заявил, что возле заправки каждый день огромные пробки, сообщил телеграм-канал "RT на русском". По его словам, заторы образуются из-за большого количества фур и отдыхающих, которые возвращаются с пляжа.
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