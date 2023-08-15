"Все вокруг горело": очевидцы рассказали о последствиях взрыва в Махачкале

14 августа в одном из автосервисов Махачкалы произошел взрыв. Огонь перекинулся на соседнюю АЗС, из-за чего сдетонировали две цистерны с топливом. По официальным данным, погибли 35 человек, 80 получили ранения. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Жадность и алчность"

Фото: МЧС России

Автосервис, в котором вечером 14 августа произошел первый взрыв, находился неподалеку от федеральной трассы Астрахань – Махачкала. По официальным данным, все случилось во время техобслуживания автомобилей. Затем огонь от пожара перекинулся на соседнюю автозаправку, из-за чего уже рванули две цистерны с горючим из восьми.

Всех, кто был в районе ЧП, эвакуировали на безопасное расстояние. Мощный пожар локализовали на площади 600 квадратных метров, открытое горение спасатели ликвидировали примерно в 01:21 15 августа.

Взрывы унесли жизни 35 человек, 80 получили ранения, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Махачкалу уже прибыл самолет МЧС, он эвакуирует часть пострадавших в Москву. На помощь в регион также вылетели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ. Кроме того, МЧС России открыло в регионе горячую линию психологической помощи и информационной поддержки.

15 августа глава региона Сергей Меликов объявил днем траура. Семьи погибших получат единовременную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Получившие тяжкий вред здоровью – 400 тысяч, легкий вред – 200, сообщил Меликов. Кроме того, власти помогут с организацией похорон.



Сергей Меликов глава Республики Дагестан Мы единый народ, одна семья. Давайте отнесемся к этой трагедии как к своей собственной. Я убедительно прошу вас оказывать всю необходимую помощь родным.

Кроме того, взрыв на АЗС привел к серьезным повреждениям близлежащих жилых домов, сообщает Минстрой республики. Для оценки ущерба сформирована комиссия.



Пострадавший участок федеральной трассы Астрахань – Махачкала наутро после взрыва уже начали восстанавливать. Движение по трассе возобновлено.



Видео: МЧС России



Сергей Меликов глава Республики Дагестан Я могу только свое мнение высказывать: мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно, но для ее выяснения будет сделано все возможное, подчеркнул Сергей Меликов.

Соболезнования в связи с произошедшим в Махачкале выразил президент РФ.

"Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Слова поддержки направили также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Кроме того, с соболезнованиями выступили спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мусульманские общины России, а также главы российских регионов. В соцсетях земляков поддержал и бывший чемпион UFC, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов.

"Все было мутно, все было в пыли"

Фото: МЧС России

Житель Махачкалы рассказал телеканалу "360", что в момент первого взрыва он вышел из машины и увидел женщину с маленьким ребенком. Когда мужчина начал им кричать, снова раздался грохот.





очевидец взрыва на АЗС в Махачкале После второго взрыва я уже ничего не помню, честно говоря. У меня одно ухо оглушило. Все было мутно, все было в пыли. Даже когда палец подносил к глазам, я свой палец не видел.

По его словам, после второго взрыва на находившихся вокруг начали падать кирпичи и стекло. Некоторые выходили из своих автомобилей и тут же падали.

"Я этого маленького ребенка и женщину искал. Вроде по группам пишут, в какую-то больницу отвезли девушку. Их я больше не видел", – поделился очевидец.

Пострадавший сотрудник автозаправки рассказал телеграм-каналу Shot, как вытаскивал людей из-под завалов.





очевидец взрыва на АЗС в Махачкале Мне на голову что-то упало, но я был в сознании. Там было темно, пыль, ничего не видел, как-то выбрался оттуда. Тот, кто со мной был, тоже жив. Кому смог помочь – помог. Потом никого не видел, там все вокруг горело.

Спецборт МЧС отправился за пострадавшими при взрыве на заправке в Дагестане

Многие из числа пострадавших, – те, кто собрались у автосервиса после первого взрыва. При этом владелец соседней заправки Ибрагим Шамхалов сообщил РЕН ТВ, что неподалеку от места якобы хранилась селитра.

"Через дорогу бокс горел. Оказалось, они (владельцы автосервиса. – Прим. ред.) хранили селитру там. Даже никто не знал. Люди собрались, снимали, туда с нашей заправки огнетушитель понесли, и в этот момент все рвануло", – отметил Шамхалов.

Местная жительница, дом которой находится рядом со сгоревшей заправкой, сначала подумала, что все произошло непосредственно в ее жилье – такой силы был взрыв.

"<...> На диване лежала. Не знаю, как оказалась на полу", – поделилась женщина.

Один из очевидцев также рассказал, что на федеральной трассе Астрахань – Махачкала постоянно возникают пробки. По словам мужчины, он смог миновать затор за полчаса до взрыва на заправке и в тот момент огня и дыма он не видел.





очевидец взрыва на АЗС в Махачкале Когда я проезжал, даже хотел на эту АЗС заехать заправиться, но не стал из-за пробки. Можно сказать, чудом спаслись.

В свою очередь, одноклассник одного из пропавших без вести также заявил, что возле заправки каждый день огромные пробки, сообщил телеграм-канал "RT на русском". По его словам, заторы образуются из-за большого количества фур и отдыхающих, которые возвращаются с пляжа.