Глава Дагестана заявил, что причины взрыва АЗС в Махачкале будут установлены

Фото: МЧС России

Причины взрыва, произошедшего на автомобильной заправке в Махачкале, в результате которого 27 человек погибли, устанавливаются. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем официальном телеграм-канале.

"В настоящее время причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет сделано все возможное, чтобы справедливость восторжествовала, обеспечена безопасность дагестанцев", – написал он.

Глава региона выразил благодарность руководству Чеченской Республики за оказанную помощь, так как они направили бригады врачей для оказания помощи пострадавшим гражданам.

"Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – резюмировал он.

Один из очевидцев рассказал, что ему удалось избежать последствий взрыва из-за затора, образовавшегося рядом АЗС. Об этом сообщает телеканал "360".

"На этой федеральной трассе всегда пробки бывали. Там недалеко база отдыха, поэтому много отдыхающих проезжают по этой дороге", – объяснил он.

Мужчина добавил, что примерно в 21:30 он смог проехать затор недалеко от заправки и выехал на трассу, чтобы впоследствии добраться до поселка, он не видел огня или дыма на тот момент.

"Около 22:00 уже произошел взрыв. Когда я проезжал, даже хотел на эту АЗС заехать, заправиться, но не стал из-за пробки. Можно сказать, чудом спаслись", – резюмировал он.

Жительница дома, находящегося рядом с заправкой, тоже стала очевидицей произошедшего. Взрыв был мощным, она предположила, что он произошел непосредственно в доме. Об этом сообщает Ruptly.

"Дома была в момент взрыва, на диване лежала. Не знаю, как оказалась на полу", – отметила она.

По словам женщины, позже они увидели возгорание и только потом поняли, что взрыв произошел на автомобильной заправке.

Вечером 14 августа в здании автосервиса около торгового центра "Глобус", находящегося в Махачкале, произошел взрыв, после чего здание воспламенилось. Со временем огонь перекинулся на находящуюся рядом АЗС.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

В результате взрыва, произошедшего на заправке, пострадали 102 человека, 27 из них скончались. Среди погибших были трое детей. В данный момент сотрудники МЧС РФ продолжают работать на месте происшествия, разбирая конструкции и занимаясь поиском пострадавших.



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